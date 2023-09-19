يريفان.. مظاهرة حاشدة أمام مبنى الحكومة احتجاجا على الوضع في قره باغ

احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرمينية يريفان اليوم احتجاجا على الوضع في إقليم قره باغ، بعد إعلان أذربيجان إطلاق عملية عسكرية لإعادة الأمن إلى الإقليم.

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ووفقا لوسائل إعلام أرمينية أغلقت المظاهرة الطريق الواصل إلى مبنى الحكومة الأرمينية.

ودعا المتظاهرون المواطنين إلى التجمع أمام مبنى الحكومة، ورددوا هنافات بينها "إخواننا يقتلون في قره باغ وحكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان لا تحرك ساكنا لوقف هذه المأساة".

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب وفرض النظام" في قره باغ.

وشددت وزارة الخارجية الأذربيجانية على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو الانسحاب الكامل للجيش الأرمني من قره باغ وحل النظام في ستيباناكيرت عاصمة الإقليم.

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ومن جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، أن الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا، بعد إطلاق باكو عمليتها العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع مناورات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية الأرمنية التي انطلقت أمس الاثنين في المنطقة، وستستمر حتى الـ20 من سبتمبر الجاري.

المصدر: تاس