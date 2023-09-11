انطلاق تدريبات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية – الأرمنية

انطلقت اليوم الاثنين تدريبات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية – الأرمنية المشتركة التي ستستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

وقال متحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا لوكالة فرانس برس: "تم اليوم حفل افتتاح تمرين إيغل بارتنر".

إقرأ المزيد

ووفقا لمسؤول في الجيش الأمريكي لم يذكر اسمه، فقد أقيم الحفل في مركز تدريب "زار" بالقرب من يريفان. ويشارك في التدريبات 85 عسكريا أمريكيا و175 عسكريا من جيش أرمينيا.

وفي وقت سابق، ذكرت قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا أن التدريبات ستسمح لكلا البلدين "ببناء علاقات على المستوى التكتيكي" وزيادة "التنسيق الميداني" لوحدات عمليات حفظ السلام.

في 6 سبتمبر، أعلنت وزراة دفاع أرمينيا عن مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة على الأراضي الأرمنية في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر. وفي وقت لاحق، قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إن أذربيجان حشدت قواتها على الحدود مع أرمينيا والخط الفاصل مع قره باغ.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على الموضوع، بالقول إن خطط السلطات الأرمنية لإجراء تدريبات أرمنية أمريكية تثير القلق، خاصة في الوضع الحالي، مؤكدا أن روسيا تواصل أداء مهامها كضامن أمني، كما تواصل موسكو العمل المستمر والبناء مع كل من يريفان وباكو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، إن روسيا تأسف لنية القيادة الأرمنية إجراء مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة.

المصدر: تاس