الخارجية الروسية: نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحاد في قره باغ

أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في إقليم قره باغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن هناك تقارير عن إطلاق القوات الأذربيجانية "إجراءات لمكافحة الإرهاب" في الإقليم، ردا على استفزاز القوات الأرمنية.

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وأضاف أن الجانب الروسي "يحث الطرفين على منع إراقة الدماء، والوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية".

وتابعت أن روسيا أوضحت جميع خطوات الحل السلمي لقضية قره باغ في مجموعة من البيانات الثلاثية عن قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بين عامي 2020 و2022.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الجهود الروسية، وغيرها من الوسطاء الدوليين أدت إلى تشكيل ظروف جدية ومسبقة للتقدم على مسار حل مسألة قره باغ.

وتابعت: "هذا يخلق خلفية مواتية لاستئناف الحوار المباشر بين باكو وستيبانكيرت" عاصمة قره باغ.

وأكدت زاخاروفا مواصلة قوات حفظ السلام الروسية أداء مهامها في الوضع الراهن، انطلاقا من حقيقة أن سلامة القوات الروسية سيتم ضمانها دون قيد أو شرط من قبل الطرفين.

وشددت على أن قيادة قوات حفظ السلام الروسية على اتصال دائم مع ممثلي الأرمن في قره باغ، والسلطات الأذربيجانية لوقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاقيات الثلاثية المبرمة.

المصدر: RT