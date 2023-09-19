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باشينيان يدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الأرميني على خلفية التطورات في قره باغ

الخارجية الروسية: الاتصالات مستمرة حول الوضع في قره باغ

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الخارجية الروسية: الاتصالات مستمرة حول الوضع في قره باغ
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أعلنت الخارجية الروسية تعليقا على الوضع في قره باغ أنها تواصل الاتصالات مع الجانب الأذربيجاني وغيره، وبناء على نتائجها ستصدر بيانا بهذا الصدد.

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جاء ذلك فيما أفادت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادتها الصحفية اليوم الثلاثاء. وكانت قد ذكرت في وقت سابق أن روسيا لم تتلق بعد أي اتصالات من تركيا بشأن عقد اجتماع رباعي لبحث مسألة إقليم قره باغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب لفرض النظام".

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تدريبات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية الأرمنية المشتركة، التي انطلقت في أرمينيا أمس الاثنين، وستستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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