الخارجية الروسية: لم نتلق بعد أي اتصالات من تركيا حول قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لم تتلق بعد أي اتصالات من تركيا حول عقد اجتماع رباعي لبحث مسألة إقليم قره باغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان.

جاء ذلك فيما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء، حيث تابعت: "نعم رأينا أخبارا بهذا الشأن في وسائل الإعلام، إلا أننا لم نتلق بعد أي طلبات رسمية من الجانب التركي".

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وكانت تركيا قد دعت روسيا وأذربيجان وأرمينيا إلى عقد اجتماع رباعي بشأن قره باغ، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعد من بين أولوياته "إجراء المفاوضات في صيغة ثلاثية كما كان مخططا سابقا"، إلا أن اقترح أيضا الاجتماع مع روسيا في صيغة رباعية.

وأكد أردوغان أن مبادرة الاجتماع الرباعي تهدف إلى ضمان أن يتم إجراء المفاوضات من قبل زعماء الدول المرتبطة بالقضية، وليس من قبل أطراف لا علاقة لها بها.

وتعليقا على الشأن الأرميني، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات له خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي منذ أيام، إنه لا يوجد تحول في العلاقات الروسية الأرمنية، مؤكدا أن الوضع في قره باغ قد تغير بشكل كبير بعد اعتراف أرمينيا بسيادة باكو على قره باغ. وأشار إلى أن بقية القضايا الأخرى لا تزال دون حل، بما في ذلك القضايا ذات الطبيعة الإنسانية، ومشكلة الأرمن في المنطقة، فضلا عن ولاية قوات حفظ السلام الروسية.

المصدر: نوفوستي