فريق روسي يضم 50 متخصصا من وزارة الطوارئ يصل إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت وصول أول فريق إنقاذ روسي قوامه 50 فردا إلى ليبيا، وتوجهه إلى مدينة درنة المنكوبة.

وذكرت الوزارة أن الفريق مجهز بكافة المعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، بما فيها الزوارق ومعدات الغوص، والكلاب المدربة.

وفي وقت سابق أرسلت وزارة الطوارئ الروسية بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عددا من الطائرات محملة بالمعدات الطبية والخيام ومساعدات إنسانية أخرى لإغاثة المتضررين من عاصفة "دانيال" التي ضربت مدينة درنة في الشرق الليبي.

وتسبب إعصار "دانيال" في فيضانات وسيول في عدد من المدن والبلدات في شرق ليبيا طالت البيضاء ودرنة، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

وحسب آخر الأرقام الرسمية تسببت العاصفة بمقتل أكثر من 11 ألف شخص، فيما لا يزال حوالي 20 ألفا في عداد المفقودين.

المصدر: RT