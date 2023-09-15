وصول طائرة إغاثية روسية محملة بمساعدات طبية ومولدات كهربائية إلى ليبيا

وصلت طائرة إغاثية جديدة من روسيا إلى ليبيا حاملة مساعدات طبية ومولدات كهربائية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق في شرق البلاد.

ومن المقرر أن يصل في الرحلة القادمة فريق طبي مجهز بكامل معداته للمساندة وتقديم الرعاية الطبية للمتضررين من الفيضانات.

وسبق أن أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، عن إرسال طائرة ثالثة محملة بمستشفى متنقل إلى ليبيا، وقالت الوزارة في بيان: "توجهت ثالث طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية محملة بمستشفى متنقل إلى ليبيا".

وأوضحت الوزارة أن المستشفى المتنقل يهدف إلى تقديم المساعدة للسكان المتضررين من الفيضانات في مناطق شرق ليبيا، حيث يضم المستشفى وحدات مختلفة تشمل وحدات جراحة وعناية مركزة. ووفقا لبيان وزارة الطوارئ الروسية، فقد توجه 35 متخصصا روسيا لتقديم الرعاية الطبية للمتضررين من الفيضانات.

وكان عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي بمدينة البيضاء، عبد الرحيم مازق، صرح في وقت سابق أمس لسبوتنيك، بأن عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية تجاوز حاليا 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود.

وسبق أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى. وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا ارتفاعا هائلا في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

وقد ضربت عاصفة "دانيال" شرق ليبيا يوم الأحد ولا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازي حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس.

المصدر: RT