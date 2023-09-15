السفير الروسي: بتوجيه من بوتين وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرات إغاثة إلى ليبيا

أعلن السفير الروسي في ليبيا أيدار أغانين بحديث لـRT إرسال وزارة الطوارئ الروسية بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عدة طائرات إغاثة إلى مناطق شرق ليبيا، المنكوبة بإعصار "دانيال".

إقرأ المزيد

وأضاف السفير الروسي: "تنفيذا لتوجيه الرئيس فلاديمير بوتين، سترسل روسيا إلى المناطق المتضررة في شمال شرق ليبيا عدة طائرات إغاثة تحمل فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الركام وبطانيات وخياما وغير ذلك من مستلزمات إسعافية وإغاثية، على أن تنطلق الطائرات اليوم 15 سبتمبر، وسط تعاون كامل من الجانب الليبي".

وأفاد مراسل RT في ليبيا بوصول أول طائرة إغاثة روسية إلى مطار "بنينا" في مدينة بنغازي محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ.

وسبق أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى.

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا ارتفاعا هائلا في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

وضربت عاصفة "دانيال" شرق ليبيا يوم الأحد ولاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازي حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس.

المصدر: RT