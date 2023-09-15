وصول أول طائرة إغاثة روسية محملة بمعدات طبية وتقنية وفرق إنقاذ إلى ليبيا

أفاد مراسل RT في ليبيا، بوصول أول طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ، للمساعدة في التغلب على عواقب كارثة "دانيال".

وسبق أن أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى.

ونشر الكرملين بيانا قال فيه: "عزيزي السيد الرئيس (محمد المنفي)، أرجو أن تتقبلوا تعازي الصادقة في الضحايا الكثيرين والدمار الواسع النطاق الناجم عن الإعصار والفيضانات في شمال شرق بلدكم".

وأضاف البيان: "يرجى نقل عبارات المواساة والدعم إلى أسر الضحايا وأصدقائهم. نحن نشاطر الشعب الليبي الصديق آلامه وأحزانه، وبالطبع نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة".

هذا، وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

وضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا يوم الأحد لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

المصدر: RT