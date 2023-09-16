سلطات القرم تبيع ممتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين بالمزاد

أعلن رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف، بيع ممتلكات تعود للأوليغارشيين الأوكرانيين في القرم بأكثر من 815 مليون روبل في 8 مزادات.

وكان برلمان القرم قد قرر في وقت سابق تأميم ممتلكات عدد من الأوليغارشيين الأوكرانيين المرتبطين بحكومة كييف وبين هؤلاء رينات أحمدوف، وإيغور كولومويسكي، وأرسيني ياتسينيوك، ونيستور شوفريش وآخرين.

ومن المقرر أن تحول سلطات القرم إيرادات بيع هذه العقارات لصالح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال قسطنطينوف إنه من المقرر أيضا بيع حوالي 100 عقار بينها شقة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ومنتجعات، ومراكز تجارية.

المصدر: نوفوستي