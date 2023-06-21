كم ستربح القرم من بيع ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية المؤممة؟

توقع رئيس برلمان القرم الروسية فلاديمير كونستانتينوف أن تحصل ميزانية الجمهورية على حوالي 1.9 مليار روبل مقابل بيع أصول الأوليغارشيين والسياسيين الأوكرانيين في المزاد هذا العام.

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وقال كونستانتينوف خلال جلسة للبرلمان اليوم الأربعاء: "من المخطط أن يأتي بيع الممتلكات (التابعة سابقا للمواطنين الأجانب والدول التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا) بما لا يقل عن مليار و900 مليون روبل (22,5 مليون دولار) حتى نهاية العام إلى ميزانية الجمهورية. هذه إيرادات ملموسة جدا".

وذكر كونستانتينوف أنه منذ نوفمبر الماضي، تم في شبه جزيرة القرم تم تأميم ممتلكات ما مجموعه نحو 100 كيان وفرد منخرطين في أنشطة تخريبية معادية لروسيا.

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وأضاف أنه من أجل الحفاظ على الوظائف وضمان استمرارية عمليات الإنتاج، تم تعيين إدارات مؤقتة في عدد من المؤسسات، وأن بعض المرافق المؤممة تم تأجير مؤقتا إلى أن حين اتخاذ قرارات إدارية أخرى، وذلك بهدف زيادة إيرادات ميزانية القرم، حسب كونستانتينوف.

المصدر: نوفوستي"