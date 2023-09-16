حرس الحدود الأمريكي يقف عاجزا أمام تدفق المهاجرين من الجنوب

أفادت قناة Fox News بأن حرس الحدود الأمريكي يطلق المهاجرين في شوارع مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بسبب عجزه عن وقف تدفقهم في ظل أعدادهم الكبيرة.

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وقالت القناة: "يطلق موظفو حرس الحدود في سان دييغو مئات المهاجرين غير الشرعيين في شوارع المدينة في محاولة للتعامل مع تدفق المهاجرين".

كما نشرت القناة فيديو من هذه المدينة يظهر موظفي حرس الحدود يخرجون المهاجرين من الحافلة ويخبرونهم بأنه يمكنهم "الذهاب إلى أي مكان".

وذكرت أن نفس الشيء يحدث أيضا في ولاية أريزونا التي تواجه تدفقا قياسيا للمهاجرين.

ووصلت أعداد قياسية من المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أثناء رئاسة جو بايدن، حطمت الأرقام القياسية في عامي 2021 و2022 وبلغت 2.3 مليون شخص.

وقالت السلطات الأمريكية إنها تتعامل مع أكثر من 1.2 مليون مهاجر في السنة المالية 2023.

في حين يتجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة بايدن 6 ملايين شخص.

المصدر: نوفوستي