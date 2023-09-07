عمدة نيويورك يحذر من دمار المدينة بسبب التدفق الهائل للمهاجرين

أكد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، إريك آدامز، لقناة CBS New York أن التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين إلى نيويورك يقود المدينة إلى الدمار.

وقال إن 10 آلاف مهاجر يأتي إلى المدينة كل شهر.

وعبرت أعداد قياسية من العائلات المهاجرة الحدود إلى الولايات المتحدة قادمة من المكسيك في أغسطس، بعد فتح أكثر من 100 بوابة على طول حدود ولاية أريزونا.

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وأظهرت أحدث بيانات الجمارك وحماية الحدود أنه تم التعامل مع أكثر من 54000 مهاجر في أغسطس على الحدود الأمريكية، حيث تسمح إدارة بايدن لما يصل إلى 1450 مهاجرا يوميا بتحديد موعد لدخول البلاد بشكل قانوني باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي عدد المهاجرين الذين واجههم رجال الجمارك وحراس الحدود على الحدود الجنوبية في أغسطس إلى حوالي 230 ألفا، وهو أعلى إجمالي في شهر واحد لعام 2023.

وبشكل عام، ارتفعت الاعتقالات على الحدود بأكثر من 30% في الفترة من يوليو إلى أغسطس، بعد انخفاضها بشكل حاد في مايو ويونيو، عندما فرضت إدارة بايدن قيودا جديدة على الهجرة.

المصدر: RT