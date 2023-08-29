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بالفيديو.. وصول قارب يقل مهاجرين غير شرعيين إلى ميامي

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بالفيديو.. وصول قارب يقل مهاجرين غير شرعيين إلى ميامي
الصورة ملتقطة من الفيديو
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استجاب عملاء حرس الحدود الأمريكي، لبلاغ عن وصول قارب يقل مهاجرين غير شرعيين إلى شاطئ مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

يظهر مقطع فيديو منشور على منصة X، (تويتر سابقا)، قاربا تلاحقه طائرة هليكوبتر، فيما المهاجرون يقفزون من القارب ويهربون.

وأفاد رئيس الدوريات في قطاع ميامي، والتر سلوسار، أن عملاءه توجهوا إلى مكان الحادث، وألقوا القبض على 17 مهاجرا، 16 مواطنا من هايتي وواحد من باهاما.

المصدر: breitbart

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