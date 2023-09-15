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قتيل و12 جريحا في قصف أوكراني على حي سكني في مدينة نوفايا كاخوفكا

أخبار العالم

قتيل و12 جريحا في قصف أوكراني على حي سكني في مدينة نوفايا كاخوفكا
Sputnik
مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، روسيا
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أعلن فلاديمير ليونتييف، عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا، مقتل شخص واحد وإصابة 12 آخرين جراء قصف أوكراني على حي سكني بالمدينة صباح اليوم الجمعة.

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وقال ليونتييف: "أصيب 12 شخصا بجروح وقتل شخص واحد حتى الآن"، مضيفا: "تم تنفيذ الضربة بصاروخ من الضفة الغربية لنهر دنيبر، وعلى الأرجح من طائرة".

وأعلنت إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا في وقت سابق اليوم، تعرض حي سكني في المدينة لقصف مكثف شنته قوات كييف صباح اليوم.

وأضافت أن الهجوم وقع في الساعة 9:50 صباحا، وأن القصف استهدف المباني السكنية.

وأعلنت مديرية الطوارئ في المدينة أن القصف أسفر عن تدمير أربعة مبان سكنية ومدرسة واحدة.

وانضمت مقاطعة خيرسون إلى روسيا بموجب استفتاء أجري في سبتمبر 2022، فيما لا يزال الشطر الغربي من المقاطعة بما فيه مدينة خيرسون تحت سيطرة قوات كييف، بواقع 25 بالمئة من إجمالي أراضي المقاطعة.

المصدر: نوفوستي + RT

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