ترامب يقلل من احتمال نشوب حرب مع المكسيك

قلل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من احتمال اشتعال حرب مع المكسيك إذا نشر قوات عبر الحدود لمحاربة عصابات المخدرات.

وقال ترامب، في مقابلة الصحافية ميغين كيلي في برنامجها SiriusXM، إنه لن يلتزم بإرسال قوات إلى المكسيك أو الكشف عن خطط محددة، ولكن "يجب القيام بشيء ما" لمكافحة العصابات وأزمة المخدرات، التي قال إنها تكلف الولايات المتحدة آلاف الأرواح.

وقالت كيلي: "لا يمكن أن نخوض حربا مع المكسيك، ليرد ترامب مؤكدا أنها "حرب على العصابات. المكسيك مرعوبة من الكارتلات. العصابات تدير المكسيك".

وسألته: "إذا أرسلنا قواتنا عبر الحدود الجنوبية... إذا لم يعجب الرئيس المكسيكي، فنحن في حرب؟"، ليشير ترمب إلى أنه ليس قلقا بشأن تلك الحرب.

وأضاف: "ترسل المكسيك قواتها إلى بلدنا على شكل أجانب غير شرعيين يقتلون الناس، ويتسببون في كثير من الحالات في الكثير من الأمراض والكثير من المشاكل".

كما قلل ترامب من أهمية أي احتكاك قد يسببه القتال المتصاعد ضد الكارتلات مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قائلا إن الاثنين يتمتعان بعلاقة جيدة.

وحذر لوبيز أوبرادور في وقت سابق من هذا العام من تدخل الحكومات الأجنبية في الأراضي المكسيكية بعد أن دعا بعض المشرعين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الكارتلات في أعقاب اختطاف أمريكيين.

وقد أصبح إرسال القوات العسكرية إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات موقفا يحظى بشعبية متزايدة بين الجمهوريين الذين يتنافسون على ترشيح الحزب للرئاسة لعام 2024 حيث يسعى المرشحون إلى اقتراح سياسات متشددة وقاسية على الحدود.

المصدر: The Hill