تكساس.. مصادرة مخدرات اصطناعية تكفي لقتل كل سكان الولايات المتحدة

قال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إن هيئات حماية القانون في المنطقة ضبطت أكثر من 385 مليون جرعة قاتلة من مادة الفنتانيل الأفيونية العام الماضي وهي تكفي لقتل كل سكان الولايات المتحدة.

وأضاف الحاكم في تغريدة على تويتر: "اليوم هو اليوم الوطني للتوعية بمخاطر الفنتانيل. تعمل سياسة الحدود المفتوحة التي ينتهجها [الرئيس الأمريكي جو] بايدن على تأجيج أزمة الفنتانيل الوطنية. تمكنت هيئات حماية القانون في تكساس من ضبط أكثر من 385 مليون جرعة من الفنتانيل تم تهريبها بشكل غير مشروع إلى الولاية. هذه الكمية تكفي لقتل كل رجل وامرأة وطفل في أمريكا".

It's National Fentanyl Awareness Day.



Biden's open border policies fuel the growing national fentanyl crisis.



Texas law enforcement has seized over 385 MILLION lethal doses of fentanyl smuggled into our state.



That's enough to kill every man, woman, & child in America. pic.twitter.com/WAAar1yyDH — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 9, 2023

في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" أن معدل الوفيات في الولايات المتحدة من التعاطي المفرط لمادة الفنتانيل تضاعف أربع مرات تقريبا بين عامي 2016 و 2021. ووفقا له، تواجه الولايات المتحدة "وباء أفيونيا هائلا" يودي بحياة حوالي 100 ألف أمريكي كل عام.

ونوه الموقع، بأن الجمارك وهيئة حرس الحدود الأمريكية صادرا أكثر من 6.5 طن من الفنتانيل في السنة المالية 2022.

والفنتانيل هو مسكن اصطناعي أفيوني المفعول أقوى بـ 100 مرة من المورفين وبـ50 مرة من الهيروين. ويتم تهريبه عادة من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

المصدر: تاس