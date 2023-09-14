نانسي بيلوسي تصف نفسها بأنها "زاحف من ذوات الدم البارد" (فيديو)

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي نفسها بأنها "زاحف من ذوات الدم البارد" خلال لقاء على قناة "سي إن إن" حول ترشحها لانتخابات الكونغرس.

وقالت بيلوسي: "أنا لست طفلة طيبة. أنا أكثرَ زاحفٌ من ذوات الدم البارد، وعازمة على الفوز في الانتخابات".

وقد أعلنت بيلوسي (83 عاما) الأسبوع الماضي عزمها الترشح لإعادة انتخابها لعضوية الكونغرس، وكانت قد ظهرت لأول مرة في مجلس النواب عام 1987، وفي عام 2003، أصبحت بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية.

ومن 2007 إلى 2011 ومن 2019 إلى 2023، شغلت منصب رئيسة مجلس النواب في الكونغرس، وفي يناير من هذا العام، عادت هذه السياسية لمنصب عضوة عادية في الكونغرس، بعد فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس النواب.

المصدر: RT