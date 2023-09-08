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الولايات المتحدة.. نانسي بيلوسي تكشف دافع ترشحها لإعادة انتخابها وعمرها 83 عاماً

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الولايات المتحدة.. نانسي بيلوسي تكشف دافع ترشحها لإعادة انتخابها وعمرها 83 عاماً
Globallookpress
الزعيمة الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي
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أعلنت الزعيمة الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي، 83 عاماً، نية الترشح لإعادة انتخابها كنائبة عن كاليفورنيا، وهي تحتفظ بنفوذ كبير في الكابيتول هيل الذي تشغل مقعدا فيه منذ العام 1987.

وقالت بيلوسي التي تعتبر شخصية بارزة في السياسة الأمريكية، اليوم الجمعة، على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) إنه "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع"، مشيرة إلى أنّه "لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".

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وجاء إعلان بيلوسي في وقت تشهد فيه أمريكا جدلاً ساخناً بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إنّ الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاماً، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عاماً.

هذا وكانت بيلوسي أول امرأة تتبوّأ منصب رئيسة مجلس النواب. وفي نوفمبر الماضي، تخلّت عن منصب زعيمة الديمقراطيين في المجلس، مُعلنة أنها تريد "ترك المجال لجيل جديد".

يشار إلى أن بيلوسي قد اُعتبرت لفترة طويلة الشخصية الثالثة في الدولة الأمريكية، وقد تمّ انتخابها لأول مرة لمنصب "رئيسة مجلس النواب" في العام 2007.

وفي نهاية أكتوبر، تعرّض زوجها بول لهجوم في منتصف الليل في منزلهما في كاليفورنيا على يد رجل مسلّح بمطرقة. وكان في الواقع يبحث عن نانسي بيلوسي، التي اتهمها بالكذب وكان ينوي "كسر ركبتيها".

المصدر: أ ف ب

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