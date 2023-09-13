أوكرانيا: نحتاج إلى طائرات لن تكون أسوأ من "سو 35" الروسية

أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات أن أوكرانيا تسعى للحصول على طائرات غربية ستكون مواصفاتها ليس أسوأ من طائرات "سو 35" الروسية.

وقال إيغنات في حديث لوسائل الإعلام الأوكرانية، يوم الأربعاء، إن "منافسنا وخصمنا الرئيسي في الصراع من أجل التفوق في الجو هو "سو 35". ويجب أن يكون مفهوما أن الطائرة التي نريد الحصول عليها من شركائنا يجب ألا تكون أسوأ منها من ناحية المواصفات التكتيكية والتقنية والأسلحة".

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وأشار إلى أن مقاتلات "إف 16" الأمريكية و"غريبن" السويدية تمتلك مواصفات مختلة حسب النسخة، مضيفا أن أوكرانيا تهتم بالنسخ الجديدة من تلك الطائرات التي من شأنها أن تسمح للقوات الأوكرانية بمحاربة الطائرات الروسية "على مستوى متساو".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في أغسطس الماضي عن الاتفاق مع هولندا بشأن تزويد القوات الأوكرانية بطائرات "إف 16" الأمريكية الصنع. كما أعلنت الدنمارك والنرويج أنها ستقدم طائرات من هذا النوع لأوكرانيا.

وقالت وسائل الإعلام السويدية إن الحكومة تخطط لتكليف القوات المسلحة بدراسة مسألة تزويد أوكرانيا بطائرات "غريبن" السويدية.

المصدر: تاس