القوات الجوية الأوكرانية: 60 مقاتلة "إف-16" تكفي كييف لإنجاز مهامها

أعلن مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، أن 60 مقاتلة من طراز "إف-16" تكفي كييف لإنجاز مهامها.

وأشار إغنات إلى أنه إذا تم توزيع هذه المقاتلات على مطارات مختلفة، فسيكون هناك مقاتلات سوفياتية بينها.

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ووصف مهامها أنها ستكون بهذه الطريقة: "بشكل سريع تقلع وتدمر وتهبط.

وأضاف: "هل ستكون هذه الـ60 كافية؟ أعتقد أنها ستكون كافية لمثل هذه المهام".

وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن أوكرانيا لا تمتلك في الوقت الحالي البنية التحتية الضرورية لاستضافة مقاتلات "إف 16" الأمريكية.

ويذكر أن عددا من الدول الأوروبية قد أعلنت عن نيتها تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" الأمريكية الصنع بعد إتمام تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها.

وأكد الجيش الروسي أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر على سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقق كافة أهدافها.

المصدر: RT