النرويج تنضم إلى قافلة الدول التي ستمد أوكرانيا بـ "إف-16"

أعلنت قناة TV2، نقلا عن مصادر، أن النرويج قررت إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16".

وبذلك ستصبح النرويج الدولة الثالثة، بعد الدنمارك وهولندا، التي تنقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا.

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وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قد قال، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا. ووفقا له، فإن سلطات كييف ستستقبل هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن قد قالت إن الدنمارك سوف تسلم 19 طائرة إلى أوكرانيا على دفعات، حيث تصل الطائرات الست الأولى بحلول العام الجديد، ثم ثمان أخرى عام 2024، والخمس المتبقية تصل أوكرانيا عام 2025.

ويؤكد الجيش الروسي أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر على سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقق كافة أهدافها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية منذ بداية هجومها المضاد، تكبدت أكثر من 43 ألف جندي، وأكثر من 4900 قطعة سلاح، و26 طائرة، و9 مروحيات، و1831 مدرعة ودبابة بينها 25 دبابة "ليوبارد" ألمانية، و7 دبابات فرنسية بعجلات AMX، و21 مدرعة مشاة "برادلي" أمريكية.

المصدر: RT