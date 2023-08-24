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البنتاغون: أوكرانيا لا تمتلك البنية التحتية المؤهلة لاستضافة "إف 16" حاليا

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البنتاغون: أوكرانيا لا تمتلك البنية التحتية المؤهلة لاستضافة
Globallookpress DoD photo by U.S. Army Sgt. James K. McCann / US Joint Staff
المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر
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أعلن البنتاغون أن أوكرانيا لا تمتلك في الوقت الحالي البنية التحتية الضرورية لاستضافة مقاتلات "إف 16" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، ردا على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "الجواب القصير على سؤالكم لا".

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يذكر أن عددا من الدول الأوروبية قد أعلنت عن نيتها تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" الأمريكية الصنع بعد إتمام تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تخطط لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين هذا الخريف على الأراضي الأمريكية.

وتوقع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن يستغرق تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام "إف 16" ما بين 6 و7 أشهر قبل أن يتم تسليم الطائرات لكييف.

المصدر: نوفوستي

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