من دون تفاصيل.. كييف تعلن بدء تدريب طياريها على المقاتلات الأمريكية "إف-16"

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بدء تدريبات طياري كييف على المقاتلات الأمريكية "إف-16" مشيرا إلى أن المدربين سيقدمون تقريرا عند الانتهاء منها وإتقان الطيارين للأمر.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن التقارير ذات الصلة حول تأهيل الطيارين الأوكرانيين ستكون جاهزة عندما يرى المدربون أن الطيارين والمهندسين والفنيين قد أتقنوا المهارات الجديدة وأنهم بدأوا في التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم البعض.

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وقال ريزنيكوف: "سيتم تخصيص فترة التحضير هذه في صيغة فهم من أجل مواصلة العمل على مشروع بحيث نمتلك من خلاله طائراتنا الخاصة بنا. والأهم من ذلك، كم عددها؟".

إلى ذلك، رفض ريزنيكوف الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالتدريبات، معربا عن ثقته في أن قوات كييف ستستخدم بالتأكيد مقاتلات "إف-16" ، ولكن من غير المعروف متى سيحدث ذلك بالضبط.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية وافقت قبل أيام على توريد مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا من قبل الدنمارك وهولندا.

بدوره، أرسل وزير الخارجية أنتوني بلينكن رسالة إلى نظرائه الأجانب بمثل هذا القرار، وفي الوقت نفسه، لم يتم الكشف عن التوقيت الدقيق لتسليم المقاتلات حتى الآن.

المصدر: Lenta.ru