محطة إذاعية: حكومة السويد تكلف الجيش بتقييم إمكانية تسليم مقاتلات Gripen لأوكرانيا

أفادت محطة Sveriges Radio الإذاعية، بأن حكومة السويد تنوي تكليف الجيش السويدي قريبا بتقييم إمكانية وشروط تسليم مقاتلات Gripen لأوكرانيا.

ونقلت المحطة عن مصدر مطلع، أن الحكومة تريد معرفة مدى تأثير تسليم هذه الطائرات المقاتلة، على القدرة الدفاعية للمملكة ومتى ستتمكن ستوكهولم من الاعتماد على استلام البديل عنها.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن الجانب الأوكراني يرغب في الحصول على فوج واحد يضم 16-18 مقاتلة من طراز Gripen من إنتاج الشركة السويدية Saab.

ووفقا للمصدر، سيسلم الجيش رده الرسمي للحكومة بحلول شهر نوفمبر. وبعد ذلك ستقرر الحكومة مدى صواب نقل هذه المقاتلات إلى أوكرانيا.

في أغسطس الماضي، أعلن فلاديمير زيلينسكي خلاله وجوده في السويد، عن بدء تدريبات الطيارين الأوكرانيين على قيادة المقاتلات السويدية من طراز "غريبن".

المصدر: تاس