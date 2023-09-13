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نتنياهو: السلام مع السعودية سيغير وجه الشرق الأوسط والعالم برمته

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نتنياهو: السلام مع السعودية سيغير وجه الشرق الأوسط والعالم برمته
AFP
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له يوم الأربعاء، عن توسيع اتفاقيات إبراهيم والسلام مع السعودية.

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وقال نتنياهو: "يوجد لدينا فرصة جيدة وهذه الفرصة ستكون بعد توصلنا إلى اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف: "نحن نعمل سوية مع أصدقائنا الأمريكيين لتوسيع دائرة السلام بصورة تغير وجه إسرائيل ووجه الشرق الأوسط وبشكل كبير والعالم".

وتابع قائلا: "نحن نسعى للسلام مع المملكة العربية السعودية، وهو ما سيمهد الطريق لتحويل المنطقة برمتها إلى ممر ضخم للبنية التحتية الحيوية.. إسرائيل تصبح بداية الجسر للعالم، هذا تغيير عظيم، سيشعر بهذا كل واحد منكم". 

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى استكمال مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى صفقة ضخمة مع السعودية يمكن أن تشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل قبل أن تستهلك حملة 2024 أجندة بايدن.

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جدير بالذكر أن وفدا رسميا من الخارجية الإسرائيلية حضر اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" في العاصمة السعودية الرياض.

كما تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الوضع الأمني، حيث صرح بأن تل أبيب تواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن التحدي الأول والأهم هو قبل أي شيء الأمن.

وصرح نتنياهو بأن "هناك جهودا تقودها إيران خصوصا في الضفة الغربية وفي أماكن أخرى، يواجهونها بالقوة".

المصدر: "i24 News" + وكالات

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