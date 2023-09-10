صحيفة: وفد إسرائيلي رسمي وصل إلى السعودية لحضور اجتماع "اليونيسكو"

قالت وسائل إعلام عبرية إن وفدا من الخارجية الإسرائيلية وصل العاصمة السعودية لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".

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وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الوفد الذي يضم 9 أشخاص من وزارة الخارجية يتواجد في المملكة لحضور اجتماع المنظمة الدولية، كمراقبين.

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، ذكرت القناة الـ13 العبرية أن "إسرائيل حاولت الحصول على تأشيرات لوزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير التعليم يوآف كيش، لحضور المؤتمر، لكنها تراجعت تحت ضغط أمريكي بعدما تردد السعوديون في الترحيب بهما".

وذكر مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي في إسرائيل، باراك ديفيد، أن وفدا من وزارة الخارجية وهيئة الآثار الإسرائيلية، وصل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع لجنة "اليونسكو".

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر سابقا) إنها "المرة الأولى التي يزور فيها وفد حكومي إسرائيلي السعودية بشكل رسمي وعلني".

🚨BREAKING: A delegation of the Israeli foreign ministry & anriquities authority arrived in Riyadh to participate at the UNESCO world heritage committee meeting

🚨Why it matters: It's the 1st time that an Israeli government delegation visits Saudi Arabia officialy and publicly — Barak Ravid (@BarakRavid) September 10, 2023

كما كتب مراسل هيئة البث الإسرائيلي (مكان) أميشاي شتاين "حدث تاريخي: وصول وفد رسمي إسرائيلي إلى السعودية لحضور مؤتمر لليونسكو".

#BREAKING: Historic event: An Israeli official delegation has arrived in Saudi Arabia for a UNESCO World Heritage Convention — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 10, 2023

وانسحبت إسرائيل رسميا من اليونيسكو عام 2019 متهمة المنظمة بـ"التحيز ضدها".

ومع ذلك، لا تزال مواقع أثرية في البلاد مدرجة على قائمة التراث العالمي، وإسرائيل ترسل ممثلين إلى لجنة التراث العالمي، المسؤولة عن تحديد تلك المواقع.

وفي شهر يوليو 2023، أفاد مصدر دبلوماسي في اليونسكو بأن إسرائيل تبحث احتمال عودتها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

وذكرت السفارة الإسرائيلية لدى باريس واليونيسكو أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين التقى المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي خلال زيارة إلى باريس.

وخلال الاجتماع، أثار كوهين "مسألة عودة إسرائيل إلى اليونيسكو" وردت أزولاي بأن "قرار عودة إسرائيل يعود إلى السلطات الإسرائيلية"، كما أوضح دبلوماسي في المنظمة لوكالة فرانس برس.

من جهتها أعلنت السفارة الإسرائيلية أنه "جرى خلال الاجتماع بحث التعاون بين إسرائيل والمنظمة الدولية في مجال مكافحة معاداة السامية ونشر ثقافة التسامح".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"