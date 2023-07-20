"أكسيوس": السعودية التزمت بالسماح لممثلين عن إسرائيل بالمشاركة في مؤتمر اليونسكو بالرياض

أفاد موقع "أكسيوس" بأن المملكة العربية السعودية التزمت بالسماح لممثلين عن إسرائيل بالمشاركة في مؤتمر اليونسكو بالرياض.

وأورد الموقع نقلا عن مصدرين مطلعين أن السعودية وقعت اتفاقية مع اليونسكو تلتزم بموجبها بالسماح بحرية الوصول إلى الوفود من جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك إسرائيل، لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي في الرياض في سبتمبر.

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وذكر الموقع أن التزام الرياض التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بهذه الجزئية، سيجعلها المرة الأولى التي يدخل فيها ممثلون عن الحكومة الإسرائيلية رسميا وعلنيا إلى المملكة.

وقال المصدران إن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، خلال لقائهما في باريس يوم الأربعاء أن المفاوضات مع السعوديين كانت ناجحة.

وقالت أزولاي لكوهين إن الحكومة السعودية وقعت اتفاق البلد المضيف، الذي يتضمن فقرة حول السماح بحرية الوصول إلى جميع الدول الأعضاء.

وصرحت المديرة العامة لليونسكو في الاجتماع بأنها أصرت على أن يسمح السعوديون لممثلين إسرائيليين بدخول البلاد، كما أضافت أنه سيتم إرسال دعوات رسمية لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي في الأيام القليلة المقبلة إلى جميع الأعضاء بما في ذلك إسرائيل.

وحسب "أكسيوس"، فقد أكدت أزولاي أنها ستتابع هذا الملف عن كثب.

وأوضح الموقع الإخباري أنه رغم توقيع المملكة العربية السعودية على الاتفاقية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية قلقة من أن تجد المملكة طريقة لعدم تنفيذها بالكامل.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد الشهر الماضي بأن المسؤولين السعوديين رفضوا التوقيع على "اتفاقية الدولة المضيفة".

وبين الموقع أن المملكة منعت فعليا في مارس الماضي مشاركة وفد إسرائيلي برئاسة كوهين في مؤتمر لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة من خلال المماطلة في إصدار تأشيراتهم، ومناقشة الترتيبات الأمنية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الرياض اتخذت خطوة تطبيع صغيرة قبل أسبوعين عندما سمحت للاعبين من فريق eFootball الإسرائيلي الوطني بالمشاركة في بطولة العالم لألعاب كرة القدم التي أقيمت في السعودية.

المصدر: موقع "أكسيوس" الاخباري