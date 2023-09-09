التطبيع مع السعودية.. واشنطن تقدم عرضا لزعيم المعارضة الإسرائيلية والأخير يرد

قالت "القناة 12" العبرية إن الولايات المتحدة قدمت عرضا لزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال لقاء جمعه مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية في واشنطن.

وذكرت القناة أن المسؤولين سألوا لابيد عما إذا كان يرغب في الانضمام إلى الحكومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال توصل لاتفاق سياسي مع السعودية.

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وأفادت بأن لابيد أوضح للمسؤولين الأمريكيين أن الجلوس في الحكومة مع نتنياهو ليس خيارا.

كما أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية "أنه وبأي حال من الأحوال لن يدخل الحكومة مع نتنياهو"، مشددا على أنه سيدعم الصفقة بشرط ألا تشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

ووفقا لما نقلته القناة العبرية، صرح لابيد للأمريكيين بأنه بدونه لا يوجد بديل لنتنياهو.

وأشارت "القناة 12" إلى أن خلاصة القول من المحادثة بين الأمريكيين ورئيس المعارضة، هو أنه إذا كان هناك اتفاق تطبيع على الطاولة فمن المرجح أن يمر عبر الانتخابات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى استكمال مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى صفقة ضخمة مع السعودية يمكن أن تشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل قبل أن تستهلك حملة 2024 أجندة بايدن.

المصدر: وسائل إعلام عبرية