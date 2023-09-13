"سكاي نيوز": القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في الهجوم على سيفاستوبول

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن الجيش الأوكراني استخدم صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في هجومه على مصنع إصلاح السفن في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم الروسية.

وقال مصدر للشبكة: "كانت هذه صواريخ "ستورم شادو".

وأعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود الليلة الماضية.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "شنت القوات الأوكرانية الليلة ضربة بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن الذي يحمل اسم أورجونيكيدزه في مدينة سيفاستوبول، فيما هاجمت ثلاثة قوارب مسيرة مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود في البحر.

أفاد نائب حاكم مدينة سيفاستوبول، يفغيني غورلوف، بأن 8 منازل تضررت نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية.

المصدر: RT