 
مباشر

"سكاي نيوز": القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في الهجوم على سيفاستوبول

أخبار العالم

Sputnik
سيفاستوبول. صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1hk

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن الجيش الأوكراني استخدم صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في هجومه على مصنع إصلاح السفن في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم الروسية.

وقال مصدر للشبكة: "كانت هذه صواريخ "ستورم شادو".

وأعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود الليلة الماضية.

إقرأ المزيد
إصابات بهجوم صاروخي أوكراني على سيفاستوبول (فيديو+صور)
إصابات بهجوم صاروخي أوكراني على سيفاستوبول (فيديو+صور)

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "شنت القوات الأوكرانية الليلة ضربة بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن الذي يحمل اسم أورجونيكيدزه في مدينة سيفاستوبول، فيما هاجمت ثلاثة قوارب مسيرة مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود في البحر.

أفاد نائب حاكم مدينة سيفاستوبول، يفغيني غورلوف، بأن 8 منازل تضررت نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"