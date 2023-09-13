إصابات بهجوم صاروخي أوكراني على سيفاستوبول (فيديو+صور)

أفادت سلطات سيفاستوبول فجر اليوم الأربعاء بإصابة 24 شخصا واندلاع حريق في مصنع للسفن جراء هجوم صاروخي أوكراني على المدينة الليلة الماضية.

وذكر حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف عبر "تلغرام" أنه بعد الساعة الثالثة فجرا تعرضت المدينة لهجوم صاروخي أوكراني تصدت له الدفاعات الجوية.

وأضاف أن حريقا اندلع في منشأة غير مدنية في منطقة الخليج الجنوبي نتيجة الهجوم، موضحا في وقت لاحق أن الحريق وقع في الجزء الجنوبي لمصنع سيفاستوبول للسفن.

وأفاد رازفوجايف بأنه الهجوم أسفر عن إصابة 24 شخصا، بينهم 4 في حالة متوسطة الخطورة حسب المعلومات الأولية، مشيرا إلى أنهم جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.