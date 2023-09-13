مسؤول: 8 مبان سكنية تضررت جراء هجوم صاروخي أوكراني الليلة الماضية

أفاد نائب حاكم مدينة سيفاستوبول، يفغيني غورلوف، بأن 8 منازل تضررت نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية.

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وقال غورلوف في جلسة حكومة المدينة، اليوم الأربعاء: "قمنا بجولة: لدينا 8 منازل (متضررة)، 7 منها مبان سكنية متعددة الطوابق ومنزل خاص (حوالي 300 متر مربع)، وحوالي 60 نافذة و4 أسطح متضررة".

وأفادت سلطات سيفاستوبول، فجر اليوم الأربعاء، بإصابة 24 شخصا واندلاع حريق في مصنع للسفن جراء هجوم صاروخي أوكراني على المدينة الليلة الماضية.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إسقاط عدد من الصواريخ الأوكرانية في أجواء المنطقة الساحلية للمدينة وسمع دوي نحو 10 انفجارات. وتواصل السلطات متابعة الوضع الجوي فوق المدينة.

المصدر: نوفوستي