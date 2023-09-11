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كيم جونغ أون يغادر كوريا الشمالية على متن قطاره متوجها إلى روسيا

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كيم جونغ أون يغادر كوريا الشمالية على متن قطاره متوجها إلى روسيا
Sputnik ALEXANDER SAFRONOV
زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا في عام 2019
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أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون غادر الجمهورية متوجها إلى روسيا، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس فلاديمير بوتين.

وأشارت إذاعة "صوت كوريا" إلى أن كيم غادر بيونغ يانغ على متن قطاره الخاص عصر الأحد 10 سبتمبر، برفقة وفد يضم مسؤولين حزبيين وحكوميين وعسكريين كبارا.

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وذكر المكتب الصحفي للكرملين يوم الاثنين، أن كيم جونغ أون سيزور روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين في الأيام القريبة.

ويشار إلى أن هذه هي أول زيارة خارجية للزعيم الكوري الشمالي منذ 4 سنوات، ولم يتم الكشف عن جدوله رسميا لاعتبارات أمنية. كما لم يكشف عن المواضيع التي من المقرر أن يبحثها مع الرئيس الروسي.

وكانت زيارة كيم جونغ أون الماضية لروسيا في أبريل عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.

المصدر: نوفوستي

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