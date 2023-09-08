بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية كوريا الشمالية

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجمهورية.

ونقلت إذاعة "صوت كوريا" الحكومية في كوريا الشمالية مقتطفات من رسالة بوتين التي قال فيها: "أنا واثق من أنه من خلال الجهود المشتركة سنواصل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل منهجي في جميع الاتجاهات. وهذا يلبي تماما مصالح شعبينا ويتماشى مع ضمان الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا".

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وأشار إلى أن الاتحاد السوفييتي كان أول من اعترف بالدولة الجديدة ذات السيادة.

وأضاف الرئيس الروسي: "منذ ذلك الحين، تم بناء العلاقات بين بلدينا دائما على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل. وقد تراكمت لدينا خبرات كبيرة من التعاون البناء في مختلف المجالات".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة ودول أخرى، أن الزعيم الكوري الشمالي يعتزم زيارة روسيا للقاء الرئيس بوتين.

المصدر: RT