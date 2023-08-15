وزير كوري شمالي يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء الزعيم كيم مع شويغو

أعلن وزير دفاع كوريا الشمالية، كانغ سون نام، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، أكد خلال اجتماعه بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عزمه على تطوير التعاون في مجال الدفاع والأمن مع روسيا.

وتلا الملحق الدفاعي لكوريا الشمالية خطاب، سون نام، خلال جلسة حول الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي: "شدد كيم جونغ أون على ضرورة تطوير التعاون الاستراتيجي والتكتيكي والتفاعل بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن".

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وأكد شويغو خلال زيارته لبيونغ يانغ على رأس وفد عسكري رفيع المستوى استمرت من 25-27 يوليو، لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953 أن روسيا تعتزم تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية بما يحقق مصالح البلدين.

المصدر: نوفوستي