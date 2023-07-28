شويغو في حفل استقبال يسلم كيم جونغ أون هدية من بوتين

أفادت محطة إذاعة "صوت كوريا"، بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سلم في حفل استقبال هدية إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يوم أمس الخميس، احتفلت بيونغ يانغ بالذكرى السبعين لتوقيع الهدنة في الحرب الكورية 1950-1953، وهو ما تعتبره كوريا الشمالية يوم النصر في حرب التحرير الوطنية العظمى.

وللمشاركة في هذه الاحتفالات، زار بيونغ يانغ وفد روسي برئاسة وزير الدفاع شويغو، وكذلك وفد صيني برئاسة نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي هونغ تشونغ.

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وذكرت المحطة، أن زعيم كوريا الشمالية، أقام استقبالا احتفاليا تكريما للوفد العسكري الروسي، وفي بدايته قدم الوزير شويغو هدية الرئيس الروسي للزعيم الكوري الشمالي الذي أعرب عن امتنانه لهذه الهدية.

وخلال الحفل ألقى وزير الدفاع الروسي كلمة، شدد فيها على استعداد روسيا الاتحادية لتطوير التعاون متعدد الأوجه باستمرار مع كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي