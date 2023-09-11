أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، حصلا على الجنسية البريطانية.

وقال إن زيلينسكي وعائلته، ورئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، والرئيس السابق لمكتب مكافحة التجسس الأوكراني ألكسندر بوكلاد، ووزير الدفاع الأوكراني السابق، أليكسي ريزنيكوف، وبودانوف حصلوا على الجنسية البريطانية في أوقات مختلفة.

وأشار إلى أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، ورئيس حزب "خادم الشعب" الأوكراني الحاكم ديفيد أراخاميا هما مواطنان أمريكيان.

وأكد أن القائمة "طويلة جدا".

المصدر: RT