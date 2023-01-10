زيلينسكي يحرم سياسيين معارضين من الجنسية الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حرمان السياسيين المعارضين، فيكتور ميدفيدتشوك، وتاراس كوزاك، ورينات كوزمين، وأندري ديركاش من الجنسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في فيديو عبر قناته في "تيليغرام": "بناء على المواد التي أعدتها دائرة الأمن ودائرة الهجرة الحكومية في أوكرانيا، ووفقا لدستور بلدنا، قررت سحب جنسية أربعة أشخاص، هم أندريه ليونيدوفيتش ديركاش، وتاراس رومانوفيتش كوزاك، ورينات رافليفيتش كوزمين، وفيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك ".

وأضاف زيلينسكي: "هذه ليست آخر قرارات من هذا القبيل، فالخدمات تعمل".

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن ميدفيدتشوك تم تسليمه إلى الجانب الروسي نتيجة لتبادل أسرى مع أوكرانيا.

وفي أبريل من العام الماضي، أعلنت إدارة أمن الدولة عن اعتقال النائب، وفي 8 أكتوبر 2021، أعلن ضباط إنفاذ القانون لميدفيدتشوك شكوكا أخرى بالخيانة والمساعدة للإرهاب، وقال النائب نفسه إنه يعتبر القضايا الجنائية المرفوعة ضده اضطهادا سياسيا.

المصدر: نوفوستي