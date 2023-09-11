المحكمة العليا في دونيتسك تصدر حكما مشددا بالسجن على جندي أوكراني قتل مدنيين أعزلين في ماريوبول

قضت المحكمة العليا في جمهورية دونيستك الشعبية حكما بالسجن مدة 25 عاما بحق جندي أوكراني متورط بقتل مدنيين أعزلين في ماريوبول خلال الصراع.

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وأفاد مكتب المدعي العام في من الجمهورية، بأن "المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية أصدرت حكما في قضية جنائية ضد الجندي الأوكراني المدعو أوليغ بزفوليف البالغ من العمر 40 عاما، بالسجن المشدد مدة 25 عاما".

وأوضح المكتب أن المتهم ينتمي للكتيبة الأوكرانية المنفصلة 23 التابعة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع لقوات كييف.

وأشار المكتب إلى أن بزفوليف أدين بقتل شخصين على يد مجموعة منظمة "بدافع الكراهية السياسية والأيديولوجية"، فضلا عن إساءة معاملة المدنيين.

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ووجدت المحكمة أنه في أبريل 2022، قام المدعى عليه، الذي كان رفقة زملائه في موقع قتالي في مبنى إداري في ماريوبول في شارع نيكوبول، بإطلاق النار على رجل وامرأة من المدنيين بعد تلقيه أمرا غير قانوني من قائده يوري كروتيوك.

وقال مكتب المدعي العام: "نظرا لموقف المدعي العام للدولة، حكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة 25 عاما بالسجن المشدد".

المصدر: نوفوستي