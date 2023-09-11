 
مباشر

قديروف ينشر مقطع فيديو يظهر أسيرا أوكرانيا يطلب منحه الجنسية الروسية

أخبار العالم

قديروف ينشر مقطع فيديو يظهر أسيرا أوكرانيا يطلب منحه الجنسية الروسية
Sputnik
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0wb

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في صفحته على "تلغرام" مقطع فيديو يظهر أسيرا أوكرانيا يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية.

إقرأ المزيد
أسير أوكراني يعترف بفظائع ارتكبها الجيش الأوكراني
أسير أوكراني يعترف بفظائع ارتكبها الجيش الأوكراني

وتم أسر هذا الجندي الأوكراني من قبل مقاتلي وحدة "أحمد" الخاصة في منطقة قرية كليشييفكا بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وقال الأسير في حديثه مع قائد الفيلق الثاني في الجيش الروسي، قائد قوات "أحمد"، أبتي علاء الدينوف، إنه بالرغم من أن قيادته تخفي المعلومات حول الضحايا، فإن "أكثر من نصف الكتيبة التي كان فيها ليس موجودا".

وقال الأسير: "أريد أن أبقى في الأراضي الروسية، لذلك أريد أن أتوجه بنداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، إذا كانت هناك إمكانية، فاتركني في الأراضي الروسية. على الرغم من عدم وجود خطأ كبير مني، إلا أنني سأكفر عن هذا من خلال عملي، وأطلب منك مساعدتي بطريقة ما في أن أصبح مواطنا روسيا".
المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا