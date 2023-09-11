قديروف ينشر مقطع فيديو يظهر أسيرا أوكرانيا يطلب منحه الجنسية الروسية

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في صفحته على "تلغرام" مقطع فيديو يظهر أسيرا أوكرانيا يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية.

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وتم أسر هذا الجندي الأوكراني من قبل مقاتلي وحدة "أحمد" الخاصة في منطقة قرية كليشييفكا بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وقال الأسير في حديثه مع قائد الفيلق الثاني في الجيش الروسي، قائد قوات "أحمد"، أبتي علاء الدينوف، إنه بالرغم من أن قيادته تخفي المعلومات حول الضحايا، فإن "أكثر من نصف الكتيبة التي كان فيها ليس موجودا".

وقال الأسير: "أريد أن أبقى في الأراضي الروسية، لذلك أريد أن أتوجه بنداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، إذا كانت هناك إمكانية، فاتركني في الأراضي الروسية. على الرغم من عدم وجود خطأ كبير مني، إلا أنني سأكفر عن هذا من خلال عملي، وأطلب منك مساعدتي بطريقة ما في أن أصبح مواطنا روسيا".

المصدر: نوفوستي