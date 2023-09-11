بيلاروس: اعتقال مخربين من جهاز الأمن الأوكراني

اعتقلت لجنة أمن الدولة البيلاروسية "كي جي بي" مخربين جندهم جهاز الأمن الأوكراني كانوا يستعدون لتفجير خطوط السكك الحديدية.

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جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة Belta البيلاروسية للأنباء، حيث تابعت أن ضباط "كي جي بي" احتجزوا أعضاء 3 خلايا قتالية كانت تستعد لشن هجمات إرهابية على السكك الحديدية في منطقتي ستولبتسي (منطقة مينسك) وتولوشين (منطقة فيتيبسك)، وتم اعتقالهم ومصادرة متفجرات بحوزتهم.

المصدر: Belta