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الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا جنوب البلاد

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الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا جنوب البلاد
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اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مواطنا في إقليم كراسنودار جنوبي البلاد جندته استخبارات كييف، حاول المغادرة إلى أوكرانيا للالتحقاق بالجيش الأوكراني.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "أقدم مواطن روسي على التواصل مع أحد عملاء جهاز الأمن الأوكراني، كان يحاول تجنيد متطوعين للقتال إلى جانب قوات كييف ضد روسيا".

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ويواصل نظام كييف محاولات تنفيذ عمليات تخريبية في المناطق التي انضمت إلى روسيا وباقي أراضي روسيا، عبر عملائه داخل أوكرانيا وخارجها.

المصدر: RT

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