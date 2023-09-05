الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا جنوب البلاد
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اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مواطنا في إقليم كراسنودار جنوبي البلاد جندته استخبارات كييف، حاول المغادرة إلى أوكرانيا للالتحقاق بالجيش الأوكراني.
وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "أقدم مواطن روسي على التواصل مع أحد عملاء جهاز الأمن الأوكراني، كان يحاول تجنيد متطوعين للقتال إلى جانب قوات كييف ضد روسيا".
ويواصل نظام كييف محاولات تنفيذ عمليات تخريبية في المناطق التي انضمت إلى روسيا وباقي أراضي روسيا، عبر عملائه داخل أوكرانيا وخارجها.
المصدر: RT