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الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيّا في زابوروجيه (فيديو)

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الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيّا في زابوروجيه (فيديو)
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أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين اعتقال عميل للمجموعات التخريبية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، نشط في تجميع العبوات الناسفة بتوجيه من استخبارات كييف.

وجاء في بيان الأمن الروسي: "تم اعتقال مواطن أوكراني من مواليد عام 1968، نشط في تجميع العبوات الناسفة وتصنيع المتفجرات لصالح جماعة إرهابية تخريبية في مقاطعة زابوروجيه بناء على تعليمات من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية".

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ووفقا للتحقيق، فإن الموقوف سلم المجموعة التخريبية عددا من العبوات الناسفة التي استخدموها في هجمات إرهابية ضد الشرطة والإدارة الإقليمية.

ويواصل نظام كييف محاولات تنفيذ عمليات تخريبية في المناطق التي انضمت إلى روسيا وباقي أراضي روسيا، عبر عملائه داخل أوكرانيا وخارجها.

المصدر: نوفوستي

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