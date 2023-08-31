الأمن الروسي يقضي على عنصرين في الاستخبارات الأوكرانية ويأسر خمسة آخرين تسللوا إلى غرب البلاد

أعلن الأمن الروسي القضاء على عنصرين في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وأسر خمسة آخرين، تسللوا إلى مقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا لتنفيذ سلسلة أعمال إرهابية.

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وكشف الأمن الروسي أن عناصر الخلية ينتمون للاستخبارات الأوكرانية وأن نشاطهم استهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية ضد البنية التحتية العسكرية ومواقع الطاقة.

وأضاف أنه تم القضاء على اثنين من عناصر المجموعة وأسر احتجاز خمسة آخرين، بينهم ثالثة أصيبوا في الاشتباكات معهم في منطقة نافلينسكي بمقاطقة بريانسك جنوب غربي روسيا.

وصودرت في حوزتهم رشاشات أمريكية ثقيلة مزودة بكواتم للصوت، وعبوات ناسفة وعدد كبير من القنابل اليدوية والذخائر وأجهزة الرؤية الليلية.

المصدر: تاس