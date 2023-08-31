 
مباشر
عاجل
الدفاع الصينية: التقارير حول حادث الغواصة النووية الصينية في مضيق تايوان غير صحيحة

الأمن الروسي يقضي على عنصرين في الاستخبارات الأوكرانية ويأسر خمسة آخرين تسللوا إلى غرب البلاد

أخبار العالم

الأمن الروسي يقضي على عنصرين في الاستخبارات الأوكرانية ويأسر خمسة آخرين تسللوا إلى غرب البلاد
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyik

أعلن الأمن الروسي القضاء على عنصرين في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وأسر خمسة آخرين، تسللوا إلى مقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا لتنفيذ سلسلة أعمال إرهابية.

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا استهدف موقعا حساسا في كالوغا
الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا استهدف موقعا حساسا في كالوغا

وكشف الأمن الروسي أن عناصر الخلية ينتمون للاستخبارات الأوكرانية وأن نشاطهم استهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية ضد البنية التحتية العسكرية ومواقع الطاقة.

وأضاف أنه تم القضاء على اثنين من عناصر المجموعة وأسر احتجاز خمسة آخرين، بينهم ثالثة أصيبوا في الاشتباكات معهم في منطقة نافلينسكي بمقاطقة بريانسك جنوب غربي روسيا.

وصودرت في حوزتهم رشاشات أمريكية ثقيلة مزودة بكواتم للصوت، وعبوات ناسفة وعدد كبير من القنابل اليدوية والذخائر وأجهزة الرؤية الليلية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا