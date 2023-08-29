الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا استهدف موقعا حساسا في كالوغا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد سكان مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو، كان يحضر لتنفيذ عمل إرهابي بتوجيه من القوميين الأوكرانيين.

وقال الأمن الروسي في بيان له إن "المتهم، بناء على تعليمات من المسلحين (الأوكرانيين)، أكمل الاستعدادات لتنفيذ عمل إرهابي في أحد المواقع الحيوية للبنية التحتية في كالوغا".

وحسب البيان، فقد تبين أن المحتجز بادر بنفسه بالاتصال مع ممثلي كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة، وكان بصدد المغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وتم العثور في مخبئه على مكونات لصنع قنبلة بدائية، فيما احتوت الأجهزة الإلكترونية التابعة له على تعليمات ومراسلات مع الشخص الذي أشرف عليه في الجانب الأوكراني.

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وتم رفع دعوى جنائية بحق المحتجز بتهمة التحضير للخيانة العظمى وتنفيذ هجوم إرهابي والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية والخضوع للتدريب لأغراض الإرهاب.

ونشر الأمن الروسي مقطع فيديو يظهر المتهم وهو يدلي باعترافات، حيث قال إنه بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة، بدأ يقدم مساعدة لـ"منظمة موجودة على أراضي أوكرانيا" بتحويل أموال لها. ثم تواصل معه رجل يدعى تاراس، وكلفه بمهمة جمع مكونات العبوة الناسفة ووضعها في مخابئ.

وبعد أن أكمل مهمته، تلقى تعليمات بمغادرة روسيا، وأثناء محاولته الخروج من البلاد، اعتقله رجال الأمن الروسي.

المصدر: RT