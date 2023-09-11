بيسكوف يكشف سبب استحالة الحوار مع "الغرب الجماعي" في الوقت الراهن

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بأنه لا توجد حاليا أي قنوات اتصال مباشرة مع "الغرب الجماعي"، مشيرا إلى وجود نقص معين في القادة الذين يحافظون على العقلانية السياسية.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف في حديث لصحيفة "أر بي كا": "الآن من الصعب أن نقول إنه من الممكن التأثير بطريقة ما. ليست لدينا قنوات مباشرة للحوار. أصبح هذا الحوار عديم الفائدة الآن، لأنه لا يوجد أحد هناك يستعد لقبول أي حجج. هناك نقص معين في القادة المستعدين لتجاوز نظام القيادة القائم في نظام حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "بالرغم من ذلك يوجد ويبقى أشخاص يحافظون على العقلانية السياسية، لكن عددهم قليل، لسوء الحظ... نأمل بتهيئة الظروف للحوار مع مرور الزمن".

المصدر: نوفوستي