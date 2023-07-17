لماذا لا تقطع روسيا علاقتها مع الغرب؟

رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على سؤال ما إذا كان الهجوم على جسر القرم واستمرار تزويد كييف بالأسلحة، سيدفع موسكو إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بالكامل مع لندن وواشنطن.

وأشار ممثل الكرملين، إلى أن روسيا لا تطور علاقاتها مع الدول الغربية حاليا، لكن من الضروري الحفاظ على قنوات اتصال وحوار لأنها ضرورية جدا في اللحظات الحرجة والحادة.

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وقال بيسكوف: "هل من الضروري قطعها بالكامل؟ لا هذا مستبعد. ربما كان هذا السؤال ليس مناسبا تماما، لأنه حتى في أكثر اللحظات الحرجة تبقى هناك ضرورة لقنوات الحوار. هذا لا يعني أننا بطريقة ما نطور نوعا من العلاقة، هذا كذلك غير وارد الان، لكننا ما زلنا بحاجة الى قنوات للحوار".

في وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن جسر القرم تعرض في الساعة 3.05 فجرا لهجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان. وذكرت اللجنة أن الهجوم أدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.

وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن حركة المرور على جسر القرم قد توقفت بسبب الحادث، وأفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.

المصدر: نوفوستي