قال الصحفي الإيرلندي تشي باوز، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي X، إن الخبراء الغربيين أخطأوا عندما اعتقدوا بأن روسيا ستخسر عسكريا أو اقتصاديا.

وأضاف: "بما أن الحرب بالوكالة التي يخوضها الغرب في أوكرانيا تتحرك بلا هوادة نحو الفشل التام، فإن المحافظين الجدد الذين يقفون وراء هذا الفشل الذريع يصطدمون بتلاشي أمكانية التراجع والانسحاب".

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ويرى الصحفي أن الاعتقاد الذي ساد في البداية بأن روسيا بشكلها الحالي ستنهار تحت ضغط نظام العقوبات الأشد صرامة في التاريخ، لم يتحقق وخيب الآمال.

وشدد باوز، على أن مراكز الدراسات العسكرية الغربية، "تضطر لإبداء الإعجاب" بمدى فعالية روسيا في تكييف استراتيجيتها في ساحة المعركة.

واختتم باوز كلامه بالقول، إن هزيمة "وكيل الغرب"، أوكرانيا، ستكون مدمرة بالنسبة للناتو.

وشدد على أن هذه الهزيمة، ستطيح بهيبة وسمعة هذا الحلف بشكل تام.

ويشار إلى أن موسكو، أعلنت مرات عديدة أن الناتو يسعى إلى المواجهة. وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن التوسع المستمر للحلف لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا. وأعربت الخارجية الروسية عن استعدادها للحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة.

المصدر: نوفوستي