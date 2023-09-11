أكد العقيد البريطاني المتقاعد، ريتشارد كيمب، في مقال لصحيفة "التيلغراف" أن احتفاظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناطق الروسية الجديدة من شأنه أن يؤدي إلى إذلال الغرب.

وكتب كيمب: "من الواضح أن هذا سيكون كارثة بالنسبة لأوكرانيا، وهزيمة لحلف "الناتو". وبالنسبة لبوتين، سيكون انتصارا".

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وأشار إلى أن الحفاظ على المناطق الـ4 الجديدة في روسيا سوف يغلق إلى الأبد طريق أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، وسوف يضطر "الغرب المذلول" إلى اللجوء إلى استراتيجية الحد من الضرر.

وأدلى الناخبون الروس بأصواتهم في جميع أقاليم روسيا بالانتخابات المحلية، فيما يعرف بيوم التصويت الموحد.

وتشارك هذا العام في الانتخابات للمرة الأولى أربع مناطق جديدة انضمت إلى روسيا وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.

وأعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يخضع لحراسة مستمرة بسبب المخاوف على حياته. مشيرا إلى أن هناك الكثير من المناقشات في القوات الأوكرانية حول التخلص من زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي