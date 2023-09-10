أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يخضع لحراسة مستمرة بسبب المخاوف على حياته.

وقال إن هناك حاليا الكثير من المناقشات في القوات الأوكرانية حول التخلص من زيلينسكي.

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وأشار إلى أن زيلينسكي يخضع للمراقبة طوال الوقت لأنه ابتعد عن رعاته القدامى لصالح رعاته الغربيين الجدد .

وأكد أن هذا حدث عندما سمح زيلينسكي باعتقال رجل الأعمال الأوكراني، إيغور كولومويسكي، الذي ساعده في استلام منصب الرئيس.

وصرح زيلينسكي، في وقت سابق، أنه بدأ يشك في صدق بعض حلفاء كييف الغربيين، الذين زعموا أنهم سيدعمون دائما القوات الأوكرانية.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق أوليغ سوسكين إن رفض زيلينسكي التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيؤدي إلى اندلاع انتفاضة شعبية ضده.

المصدر: نوفوستي